УЕФА проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) затребовал независимый отчет по ситуации с организацией финала Лиги чемпионов, который прошел в Париже, сообщает пресс-служба организации.

В рамках комплексного отчета будут рассмотрены процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале.

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0). Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на стадион.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что поддельные бумажные билеты, с которыми пришли на финальный матч Лиги чемпионов в Париже британские болельщики, были произведены промышленным способом.