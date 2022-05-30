Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:22

УЕФА проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) затребовал независимый отчет по ситуации с организацией финала Лиги чемпионов, который прошел в Париже, сообщает пресс-служба организации.

В рамках комплексного отчета будут рассмотрены процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале.

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0). Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на стадион.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что поддельные бумажные билеты, с которыми пришли на финальный матч Лиги чемпионов в Париже британские болельщики, были произведены промышленным способом.

Лига чемпионов УЕФА
УЕФА
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Хоккейный ЧМ-2022 убили дорогущими билетами и исключением России. Самое печальное, что через год все повторится
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
На финал Лиги чемпионов было напечатано до 40 тысяч поддельных билетов
Сорокин не исключил, что на финал Лиги чемпионов в Париже попали люди с фальшивыми билетами
Сорокин заявил, что беспорядки в финале ЛЧ в Париже связаны с недостаточным временем подготовки
Бывший помощник Анчелотти рассказал о совместной работе с тренером в «Реджине»
«Реал» устроил чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов
«Ливерпуль» отправился на парад по городу на следующий день после финала Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На финал Лиги чемпионов было напечатано до 40 тысяч поддельных билетов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости