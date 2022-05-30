2700 фанатов с подлинными билетами не смогли попасть на финал Лиги чемпионов не по своей вине

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала, что почти три тысячи болельщиков, имевших билеты на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», не смогли попасти на «Стад де Франс». 2700 фанатов не смогли посмотреть игру с трибун.

01.06.2022 | Италия — Аргентина

Болельщики с билетами не попали на финал, так как тысячи других фанатов пытались пробежать на стадион с фальшивыми билетами. В итоге вход на арены был закрыт. Болельщики, имевшие настоящие билеты, остались вне стадиона.

По словам Амели Удеа-Кастера, УЕФА компенсирует пострадавшим потраченные на билеты деньги.