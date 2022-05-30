Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:25

2700 фанатов с подлинными билетами не смогли попасть на финал Лиги чемпионов не по своей вине

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала, что почти три тысячи болельщиков, имевших билеты на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», не смогли попасти на «Стад де Франс». 2700 фанатов не смогли посмотреть игру с трибун.

01.06.2022 | Италия — Аргентина

Болельщики с билетами не попали на финал, так как тысячи других фанатов пытались пробежать на стадион с фальшивыми билетами. В итоге вход на арены был закрыт. Болельщики, имевшие настоящие билеты, остались вне стадиона.

По словам Амели Удеа-Кастера, УЕФА компенсирует пострадавшим потраченные на билеты деньги.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
7
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
«Будем искать нового спонсора для РПЛ». Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с деньгами Премьер-лиги от банков и букмекеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Поздравляем, мистер! Легенда». Пирло отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости