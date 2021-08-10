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Лига чемпионов: результаты ответных матчей 3-го отборочного раунда

23:00
«Монако» вышел в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Фото AFP
«Монако» вышел в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Фото AFP
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Во вторник, 10 августа, пройдут ответные матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Путь представителей лиг (выделены победители, проигравшие попадают в групповой турнир Лиги Европы)

«Бенфика» (Португалия) — «Спартак» (Россия).
Первый матч — 2:0.

Бенфика — Спартак

«Шахтер» (Украина) — «Генк» (Бельгия) — 2:1 (1:0).
Первый матч — 2:1.

«Монако» (Франция) — «Спарта» Пр (Чехия) — 3:1 (0:0).
Голы: Мартинш, 50 (1:0). Головин, 56 (2:0). Моберг Карлссон, 78 (2:1). Диоп, 81 (3:1). Первый матч — 2:0.

«Мидтьюлланн» (Дания) — ПСВ (Нидерланды) — 0:1 (0:0).
Первый матч — 0:3.

Путь чемпионов (выделены победители, проигравшие попадают в 4-й отборочный раунд Лиги Европы)

«Шериф» (Молдавия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:0 (1:0).
Первый матч — 1:1.

«Славия» Пр (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:0 (1:0).
Первый матч — 0:2.

«Лудогорец» (Болгария) — «Олимпиакос» (Греция). Первый матч — 1:1.

«Янг Бойз» (Швейцария) — «ЧФР» (Румыния). Первый матч — 1:1.

«Легия» (Польша) — «Динамо» (Хорватия). Первый матч — 1:1.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция). . Первый матч — 1:2.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-3/

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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