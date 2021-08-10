«Спартак» сыграет в групповой стадии Лиги Европы

«Спартак» уступил «Бенфике» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:2. По сумме двух встреч московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из самого престижного европейского клубного турнира.

Теперь «Спартак» продолжит выступление на международной арене на групповом этапе Лиги Европы.

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры — 24 и 25 августа. Победители этих противостояний выйдут в основную сетку Лиги чемпионов, а проигравшие также отправятся в Лигу Европы.