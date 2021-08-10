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«Спартак» сыграет в групповой стадии Лиги Европы

10 августа 2021, 23:51
«Спартак» сыграет в Лиге Европы. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» сыграет в Лиге Европы. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» уступил «Бенфике» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:2. По сумме двух встреч московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из самого престижного европейского клубного турнира.

Теперь «Спартак» продолжит выступление на международной арене на групповом этапе Лиги Европы.

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры — 24 и 25 августа. Победители этих противостояний выйдут в основную сетку Лиги чемпионов, а проигравшие также отправятся в Лигу Европы.

Бенфика — Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры