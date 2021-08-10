«Спартак» не сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов четвертый сезон подряд

«Спартак» со счетом 0:2 проиграл «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. «Спартак» выступит в групповом раунде Лиги Европы.

Красно-белые четвертый сезон подряд не выступят в групповом этапе ЛЧ.

В последний раз команда играла в группе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.