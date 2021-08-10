«Спартак» не сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов четвертый сезон подряд
10 августа 2021, 23:57
«Спартак» со счетом 0:2 проиграл «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. «Спартак» выступит в групповом раунде Лиги Европы.
Красно-белые четвертый сезон подряд не выступят в групповом этапе ЛЧ.
В последний раз команда играла в группе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
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