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«Спартак» не сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов четвертый сезон подряд

10 августа 2021, 23:57
9 августа. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Фото AFP
9 августа. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Фото AFP
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«Спартак» со счетом 0:2 проиграл «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. «Спартак» выступит в групповом раунде Лиги Европы.

Красно-белые четвертый сезон подряд не выступят в групповом этапе ЛЧ.

В последний раз команда играла в группе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

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Иван Шитик все материалы автора

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