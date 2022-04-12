Лига чемпионов, «Бавария» — «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию
12 апреля «Бавария» и «Вильярреал» проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 12 апреля, «Бавария» сыграет с «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Встреча пройдет в Мюнхене (Германия) на «Альянц Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени
В первом матче испанский клуб обыграл мюнхенскую команду с минимальным счетом 1:0.
Следить за матчем «Бавария» — «Вильярреал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.
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