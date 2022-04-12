Во вторник, 12 апреля, «Бавария» сыграет с «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Мюнхене (Германия) на «Альянц Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени

В первом матче испанский клуб обыграл мюнхенскую команду с минимальным счетом 1:0.

Следить за матчем «Бавария» — «Вильярреал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.