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Лига чемпионов, «Бавария» — «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию

12 апреля «Бавария» и «Вильярреал» проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

Во вторник, 12 апреля, «Бавария» сыграет с «Вильярреалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Мюнхене (Германия) на «Альянц Арене». Начало — в 22.00 по московскому времени

В первом матче испанский клуб обыграл мюнхенскую команду с минимальным счетом 1:0.

Следить за матчем «Бавария» — «Вильярреал» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
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ФК Вильярреал
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