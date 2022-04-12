«Бавария» и «Вильярреал» объявили составы на матч Лиги чемпионов

«Бавария» и «Вильярреал» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет сегодня, 12 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Муслала, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Ричардс, Гнабри, Чупо-Моттинг, Ваннер, Забитцер, Дэвис, Рока, Нинзу, Видович, Тильман, Станишич.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян, Капу, Коклен, Парехо, Ло Чельсо, Парехо, Груневельд.

Запасные: Асенсио, Аспар, Алькасер, Иборра, Чуквезе, Тригерос, Пена, Пино, Манди, Гомез, Петраса, Орье.