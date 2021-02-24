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Левандовски объяснил, почему забил только один гол «Лацио»

02:46
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что его быстрый гол оказался важным. Поляк на 9-й минуте открыл счет.

«Приятно, когда твоя команда забивает четыре гола. У меня сегодня было так много шансов, но каждый раз я старался занять правильную позицию. Конечно, мой ранний гол был очень важен», — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.

Лацио — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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