Левандовски объяснил, почему забил только один гол «Лацио»
02:46
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что его быстрый гол оказался важным. Поляк на 9-й минуте открыл счет.
«Приятно, когда твоя команда забивает четыре гола. У меня сегодня было так много шансов, но каждый раз я старался занять правильную позицию. Конечно, мой ранний гол был очень важен», — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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