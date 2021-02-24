Левандовски объяснил, почему забил только один гол «Лацио»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что его быстрый гол оказался важным. Поляк на 9-й минуте открыл счет.

«Приятно, когда твоя команда забивает четыре гола. У меня сегодня было так много шансов, но каждый раз я старался занять правильную позицию. Конечно, мой ранний гол был очень важен», — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.