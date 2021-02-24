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Жиру повторил достижение Дрогба в составе «Челси»

02:37
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«Челси» переиграл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный мяч забил форвард Оливье Жиру ударом ножницами через себя. Для него этот гол стал 6-м в этом розыгрыше турнира.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Жиру стал первым игроком «синих» с сезона-2011/12, который забил 6 голов в одном розыгрыше турнира. Тогда это сделал Дидье Дрогба, а «Челси» в итоге выиграл Лигу чемпионов.

Атлетико — Челси

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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