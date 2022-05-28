Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» сделал акцент на важности командной игры.

«Мы должны защищаться всей командой, а не только линией обороны. Мы защищаемся на всех участках поля, и завтра мы вновь должны это сделать. «Ливерпуль» играл с «Реалом» в финале 2018 года. Когда наши соперники играют против нас, они знают, что «Реал» не просто играет в финале, а всегда нацелен на трофей. Все хотят побеждать. Не важно, какой это титул для вас — первый или пятый. Все хотят выиграть и войти в историю с этим клубом», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.