Конате считает ван Дейка лучшим защитником мира

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате признался, что очень рад проведению финала Лиги чемпионов против «Реала» в Париже, где он родился.

«Финал Лиги чемпионов в моем родном городе — даже не могу подобрать слов, чтобы это описать. Ни о чем другом я и мечтать не мог. Я даже и мечтать не мог о том, что получу шанс сыграть в финале в Париже. Вместе с тем, нам предстоит очень сильный оппонент в лице «Реала», так что нужно хорошо подготовиться к игре.

Я не могу сравнивать себя с ван Дейком. Он так долго играет на высочайшем уровне! Виргил уже многие годы является лучшим центральным защитником мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Конате.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.