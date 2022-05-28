Капитан «Реала» Марселу испытывает волнение перед финалом Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Марселу перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» признался, что испытывает волнение. Также он рассказал, каково тренироваться под руководством Карло Анчелотти.

«Мне не терпится выйти на поле. Знаем, как важно дойти до финала и получить возможность завоевать трофей. Мы провели отличный сезон и заслужили играть в финале. Знаем, что такое играть в финале, играть за этот клуб. Накануне игры испытываешь небольшое волнение, но мы все настраивались на этот финал с того самого момента, как только получили право участвовать в нем. Мне бы хотелось, чтобы у меня на родине получили удовольствие от этой игры. Финал обещает быть захватывающим.

Я знаю Анчелотти восемь лет. Мне повезло работать под его началом. Он хорошо разбирается в футболе и знает, как обращаться с игроками. В этом сезоне не было никаких проблем, и все благодаря ему. Он помогает нам расслабиться и придает уверенности», — цитирует пресс-служба УЕФА Марселу.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.