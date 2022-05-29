Куртуа: «Мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры. Ради уважения к моему имени»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Вчера на пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает в финале Лиги чемпионов, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают — особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона.

Я горжусь командой. Мы вцепились в игру, а когда я понадобился — я помог команде», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

Куртуа был признан лучшим игроком финала. «Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз.