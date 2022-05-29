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Сегодня, 01:15

Куртуа: «Мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры. Ради уважения к моему имени»

Куртуа поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Вчера на пресс-конференции я сказал, что «Реал» выигрывает в финале Лиги чемпионов, когда туда выходит. Сказал, что я теперь на правильной стороне. После этого я видел много твитов с заявлениями, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот.

Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей той усердной работы, что я проделал. Нужно было выиграть ради уважения к моему имени, поскольку я не думаю, что меня достаточно уважают — особенно в Англии. Меня много критиковали даже после отличного сезона.

Я горжусь командой. Мы вцепились в игру, а когда я понадобился — я помог команде», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

Куртуа был признан лучшим игроком финала. «Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034586--liverpool-vs-real-madrid/
Тибо Куртуа
Футбол
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