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Куман: «Ненормально требовать от «Барселоны» выхода в полуфинал или финал Лиги чемпионов»

Куман считает, что нельзя требовать от «Барселоны» победы в Лиге чемпионов
15:56
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» поделился мнением о шансах каталонской команды на победу в турнире.

«Ненормально требовать от «Барселоны» выхода в четвертьфинал, полуфинал или финал Лиги чемпионов. Сейчас есть команды с более сбалансированной экономической ситуацией и составами, где 23 игрока выступают в национальных сборных. Мы можем конкурировать, но нельзя требовать от «Барсы» победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Кумана Marca.

Также тренер поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

«Динамо» сейчас сильнее, чем в прошлом году. Мы точно знаем, чего ожидать от соперника. Наше будущее в Лиге чемпионов на кону. И меня волнует только завтрашний матч", — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Динамо» состоится 20 октября на стадионе «Камп Ноу». Начало игры — в 19.45 по московскому времени.

После двух туров группового этапа ЛЧ каталонцы с 0 очков замыкают турнирную таблицу группы E. «Динамо» с одним баллом идет на третьем месте.

Барселона — Динамо К

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/10/19/616e713046163f5f9d8b45c2.html

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