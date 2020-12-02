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Защитник «Ренна» понимал, что в России его команде будет сложно с «Краснодаром»

2 декабря 2020, 23:25
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Защитник «Ренна» Дамьен да Силва прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Можно ли считать результат большой неудачей?

— Да, это так. Мы прекрасно понимали, что в России будет играть сложнее, чем дома. У нас были моменты, но реализовать их не получилось. Снова у нас проблема с реализацией.

— Почему не получается не пропускать голы?

— Скорее всего, это говорит о нашей эффективности в обороне. В нескольких матчах мы пропускаем. Но забей свои моменты, мы чувствовали бы себя спокойнее и в обороне. Сожалею ли о чем-то? Да, есть, о чем сожалеть. Мы показываем хорошую игру, но не хватает эффективности. После вылета из еврокубков... Где-то забей больше, все сложилось бы по-другому.

— Показалось, что команда на ручном тормозе. Так ли это?

— Да, мы понимали цену пропущенного гола. Где-то не убегали в атаку, чтобы не пропустить, но пропустили в итоге. Не могу сказать, что мы были растеряны, но возможность пропустить гол где-то довлела.

(Екатерина Потапова)

Краснодар — Ренн

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