«Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно». Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в ЛЧ
08:45
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в сторис Instagram прокомментировал выход «Краснодара» в групповой турнир Лиги чемпионов.
Вчера «быки» обыграли ПАОК (2:1, 4:2 — общий счет) в матче 4-го отборочного раунда ЛЧ.
«Браво! Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже», — сказал Дзюба на видео.
Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск).
October 1, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира
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