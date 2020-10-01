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«Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно». Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в ЛЧ

08:45
Артем Дзюба. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Артем Дзюба. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в сторис Instagram прокомментировал выход «Краснодара» в групповой турнир Лиги чемпионов.

Вчера «быки» обыграли ПАОК (2:1, 4:2 — общий счет) в матче 4-го отборочного раунда ЛЧ.

«Браво! Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже», — сказал Дзюба на видео.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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