«Наша небольшая мечта осуществилась!» Сафонов прокомментировал выход в Лигу чемпионов

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от выхода «быков» в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21.

«Поздравляю всех с проходом в Лигу чемпионов! Наша небольшая мечта осуществилась! Дальше — больше!», — написал у себя в Instagram Сафонов.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск).