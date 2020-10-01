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«Наша небольшая мечта осуществилась!» Сафонов прокомментировал выход в Лигу чемпионов

15:22
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от выхода «быков» в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21.

«Поздравляю всех с проходом в Лигу чемпионов! Наша небольшая мечта осуществилась! Дальше — больше!», — написал у себя в Instagram Сафонов.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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