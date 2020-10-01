«Болельщики, вы этого заслужили». Шапи — о выходе «Краснодара» в групповой этап ЛЧ
14:00
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в Instagram опубликовал фото после выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
«Поздравляем наших болельщиков с выходом в ЛЧ! Вы это заслужили», — написал Сулейманов.
Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
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