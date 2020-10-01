Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в Instagram опубликовал фото после выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

«Поздравляем наших болельщиков с выходом в ЛЧ! Вы это заслужили», — написал Сулейманов.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск).