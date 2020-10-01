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«Хочется сильных соперников». Сафонов — о жеребьевке Лиги чемпионов

10:25
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после победы над ПАОКом (2:1) рассказал, с кем бы хотел сыграть на групповом этапе Лиге чемпионов.

«Я бы не сказал, что ПАОК что-то серьезно давил. Да, хозяева создавали моменты, во втором тайме пришлось непросто. С кем хотелось бы сыграть в группе? Хочется сильных соперников, чтобы себя проявить», — отметил Сафонов.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск)

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