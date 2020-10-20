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«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов с ничьей с «Ренном»

20 октября 2020, 23:53
20 октября. Ренн. «Ренн» — «Краснодар». Фото Reuters
20 октября. Ренн. «Ренн» — «Краснодар». Фото Reuters
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«Краснодар» в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

Дебютанты группового турнира обменялись забитыми мячами в начале второго тайма.

На гол Серу Гирасси с пенальти «быки» ответили точным ударом Кристиана Рамиреса.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа Е

«Ренн» (Франция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 55 — с пенальти (1:0). Рамирес, 59 (1:1).

«Ренн»: Гомис, Траоре, Агерд, Да Силва, Далберт (Трюффер, 81), Буриго (Тэ, 69), Н`Зонзи, Камавинга (Юну, 81), Террье, Дель Кастильо (Доку, 62), Гирасси.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 73), Кайо, Сорокин, Чернов, Смольников, Олссон, Вилена, Уткин (Газинский, 72), Рамирес, Берг.

Предупреждения: Олссон, 15. Траоре, 44. Камавинга, 63. Тэ, 85. Рамирес, 90+3.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).

ВАР: Валери. Мареска (оба — Италия).
20 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Ренн — Краснодар

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