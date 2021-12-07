Ковачич вернулся в строй «Челси», но может пропустить матч с «Зенитом»
08:48
Полузащитник Матео Ковачич восстановился после травмы и вернулся в «Челси», сообщает The Times.
Футболист не выходил на поле с конца октября из-за травмы задней поверхности бедра.
По данным источника, 27-летний хавбек вряд ли полетит в Россию на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Игра состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов петербургская команда набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Лондонцы с 12 баллами располагаются на первой позиции.
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