Ковачич вернулся в строй «Челси», но может пропустить матч с «Зенитом»

Полузащитник Матео Ковачич восстановился после травмы и вернулся в «Челси», сообщает The Times.

Футболист не выходил на поле с конца октября из-за травмы задней поверхности бедра.

По данным источника, 27-летний хавбек вряд ли полетит в Россию на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Игра состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов петербургская команда набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Лондонцы с 12 баллами располагаются на первой позиции.