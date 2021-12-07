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Ковачич вернулся в строй «Челси», но может пропустить матч с «Зенитом»

08:48
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Полузащитник Матео Ковачич восстановился после травмы и вернулся в «Челси», сообщает The Times.

Футболист не выходил на поле с конца октября из-за травмы задней поверхности бедра.

По данным источника, 27-летний хавбек вряд ли полетит в Россию на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Игра состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов петербургская команда набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Лондонцы с 12 баллами располагаются на первой позиции.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры