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У игрока «Пору» выявлен коронавирус перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов

07:23
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что игрок команды Пепе сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико».

Из-за повреждения игру также пропустит серб Марко Груич.

Матч 6-го тура группового этапа «Порту» — «Атлетико» состоится сегодня, 7 декабря, в 23.00 мск. В группе В у «Порту» — 5 очков, у «Милана» и «Атлетико» по 4 очка.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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