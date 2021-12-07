Индзаги: «Интер» лишь раз побеждал в Мадриде. Мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Игра с «Реалом» — ключевая, — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА. — «Интер» лишь раз побеждал в Мадриде. Но мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха».

По словам тренера, несмотря на то что обе команды вышли в плей-офф, миланская команда хочет показать хороший футбол.

«Это важный для нас матч. Мы продемонстрировали отличную игру в предыдущем матче, но этого оказалось мало. Теперь придется показать чуть больше», — сказал он.

Встреча «Реал» с «Интер» состоится 7 декабря в Мадриде. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.