Конте назвал «Шериф» Золушкой среди всех участников Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ничью команды с «Шахтером» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Интер» провел сбалансированную игру. «Шахтер» больше владел мячом, но у «Интера» были лучшие моменты.

Для «Интера» будет важно выиграть оба матча с «Шерифом», который оказался Золушкой. «Шериф» спутал всем участникам турнира карты, как это сделал «Шахтер» в прошлом году", — цитирует Конте Sky Sport Italia.

На счету «Шерифа» 6 очков после двух матчей. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», а «Шахтёр» — с «Реалом».