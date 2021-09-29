Клаудиньо забил свой первый гол в Лиге чемпионов
20:45
Нападающий «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Мальме». Он отличился на девятой минуте.
Для бразильца это дебютный мяч в ЛЧ. Ранее он перешел в «Зенит» из клуба «Ред Булл Брагантино». В текущем сезоне в активе 24-летнего бразильца семь матчей за команду и два гола при двух результативных передачах.
После первого тайма «Зенит» ведет 1:0.
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