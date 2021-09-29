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Клаудиньо забил свой первый гол в Лиге чемпионов

20:45
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Нападающий «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Мальме». Он отличился на девятой минуте.

Для бразильца это дебютный мяч в ЛЧ. Ранее он перешел в «Зенит» из клуба «Ред Булл Брагантино». В текущем сезоне в активе 24-летнего бразильца семь матчей за команду и два гола при двух результативных передачах.

После первого тайма «Зенит» ведет 1:0.

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры