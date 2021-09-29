Клаудиньо забил свой первый гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Мальме». Он отличился на девятой минуте.

Для бразильца это дебютный мяч в ЛЧ. Ранее он перешел в «Зенит» из клуба «Ред Булл Брагантино». В текущем сезоне в активе 24-летнего бразильца семь матчей за команду и два гола при двух результативных передачах.

После первого тайма «Зенит» ведет 1:0.