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Клопп рассказал, почему «Ливерпуль» может выиграть Лигу чемпионов

12:43
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Главный тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча пройдет 10 марта и начнется в 23:00 мск.

«Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков. У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание нашим плохим результатам.

Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Первый матч команд завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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