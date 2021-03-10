Клопп рассказал, почему «Ливерпуль» может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча пройдет 10 марта и начнется в 23:00 мск.

«Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков. У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание нашим плохим результатам.

Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Первый матч команд завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.