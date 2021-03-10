Недвед после невыхода «Ювентуса» в четвертьфинал Лиги чемпионов ударил рекламный щит
12:05
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед бурно отреагировал на невыход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Туринцы по сумме двух матчей уступили «Порту» (1:2, 3:2).
Во втором матче «Ювентус» победил «Порту» в дополнительное время, но этого не хватило, чтобы пройти в следующую стадию. При этом команда Андреа Пирло с 54-й минуты играла в большинстве.
Недвед после финального свистка остался недоволен результатом матча и ударил ногой по рекламному щиту на стадионе.
#Nedved reagisce cos? al fischio finale di #JuvePorto pic.twitter.com/tCMgwtaxN7— Arturo Minervini (@ArturoMinervin7) March 10, 2021
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