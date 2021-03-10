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Недвед после невыхода «Ювентуса» в четвертьфинал Лиги чемпионов ударил рекламный щит

12:05
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед бурно отреагировал на невыход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Туринцы по сумме двух матчей уступили «Порту» (1:2, 3:2).

Во втором матче «Ювентус» победил «Порту» в дополнительное время, но этого не хватило, чтобы пройти в следующую стадию. При этом команда Андреа Пирло с 54-й минуты играла в большинстве.

Недвед после финального свистка остался недоволен результатом матча и ударил ногой по рекламному щиту на стадионе.

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