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Клопп не верит, что «Ливерпуль» в этом сезоне сможет выиграть Лигу чемпионов

18:21
Юрген Клопп. Фото Reuters
Юрген Клопп. Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда не способна в этом сезоне выиграть Лигу чемпионов.

«Мы не так глупы и пока не похоже, что в этом сезоне мы можем победить в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьевки, игры будут очень сложные, кто бы нам не достался. Мы не заглядываем так далеко, думаем лишь о завтрашнем дне. В Лиге чемпионов у нас есть импульс», — цитирует Клоппа Sky Sports.

10 марта «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» (2:0) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. В АПЛ подопечные Клоппа занимают 8-е место в турнирной таблице.

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