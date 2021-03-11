Клопп не верит, что «Ливерпуль» в этом сезоне сможет выиграть Лигу чемпионов
18:21
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда не способна в этом сезоне выиграть Лигу чемпионов.
«Мы не так глупы и пока не похоже, что в этом сезоне мы можем победить в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьевки, игры будут очень сложные, кто бы нам не достался. Мы не заглядываем так далеко, думаем лишь о завтрашнем дне. В Лиге чемпионов у нас есть импульс», — цитирует Клоппа Sky Sports.
10 марта «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» (2:0) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. В АПЛ подопечные Клоппа занимают 8-е место в турнирной таблице.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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