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Фернандеш заявил, что Роналду не способен выиграть Лигу чемпионов в одиночку

16:47
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в интервью Football Italia 11 марта поделился мнением об игре нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Криштиану — один из самых великих игроков в истории футбола. Его менталитет вдохновляет тех, кто занимается этим видом спорта.
Роналду многое выиграл, но никто не может побеждать в одиночку. Я понимаю, что его переход в «Ювентус» создал невероятные ожидания в Турине касательно победы в Лиге чемпионов, но проигрывает не один футболист, а вся команда», — отметил Фернандеш.

9 марта «Ювентус» обыграл «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетел из турнира по сумме двух матчей (1:2, 3:2).

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/167547/fernandes-milan-and-united-are-same

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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