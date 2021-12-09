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Клаудиньо: «Я доволен игрой с «Челси» и считаю, что мы может ей гордиться»

00:09
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Провели хороший матч, сыграли результативно и ярко с таким соперником как «Челси». Я доволен этой игрой и считаю, что мы может ей гордиться. Сейчас все мысли о предстоящей игре с «Динамо», но и конечно же о предстоящем выступлении в Лиге Европы.

— Чего не хватило для победы?

— Я думаю сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол, все-таки это «Челси», большой клуб. У них было много моментов, которые они не смогли реализовать. Я считаю, что мы достойно сыграли в атаке, хорошо в обороне и результат положительный.

— Что для вас значит гол в ворота Челси?

— Это хороший гол, я не так часто забиваю головой. Очень рад, что с помощью моего мяча мы смогли вернуться в игру. Но все-таки не только благодаря ему, ведь этому предшествовало то, что вообще вся команда заиграла иначе и более агрессивно, — сказал Клаудиньо пресс-службе клуба.

«Зенит» набрал 5 очков в ЛЧ и занял третье место в группе Н. Команда вышла в 1/16 Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=gYh9o1v70WE

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Анна Горшкова все материалы автора

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