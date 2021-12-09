Клаудиньо: «Я доволен игрой с «Челси» и считаю, что мы может ей гордиться»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Провели хороший матч, сыграли результативно и ярко с таким соперником как «Челси». Я доволен этой игрой и считаю, что мы может ей гордиться. Сейчас все мысли о предстоящей игре с «Динамо», но и конечно же о предстоящем выступлении в Лиге Европы.

— Чего не хватило для победы?

— Я думаю сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол, все-таки это «Челси», большой клуб. У них было много моментов, которые они не смогли реализовать. Я считаю, что мы достойно сыграли в атаке, хорошо в обороне и результат положительный.

— Что для вас значит гол в ворота Челси?

— Это хороший гол, я не так часто забиваю головой. Очень рад, что с помощью моего мяча мы смогли вернуться в игру. Но все-таки не только благодаря ему, ведь этому предшествовало то, что вообще вся команда заиграла иначе и более агрессивно, — сказал Клаудиньо пресс-службе клуба.

«Зенит» набрал 5 очков в ЛЧ и занял третье место в группе Н. Команда вышла в 1/16 Лиги Европы.