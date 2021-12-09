Сергей Семак: «Зенит» играл более смело, потому что давления результата не было"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итог матча Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).
— Позиция Барриоса — показатель того, что «Зенит» хотел играть смело?
— Конечно, играли более смело, потому что давления результата не было. Естественно, игра в обороне — не самое сильное наше качество. Мы мало играем на ноль, много пропускаем. Матч показателен тем, что в четверке действовать сложно. Мы же все анализируем и видим, что в тройке наши результаты даже лучше, чем в четверке. Все зависит от состояния игроков, от соперника, — сказал Семак.
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