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Сегодня, 19:14

Маркиньюс о матчах с «Реалом»: «Я мечтал о таком с детства»

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс поделился ожиданиями от матчей Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» - клуб с великой историей в этом турнире», - цитирует Маркиньюса официальный сайт «ПСЖ». – Когда я был маленьким мальчиком, я мечтал играть в таких матчах. Сейчас я здесь, и сосредоточен только на своей команде.

Для меня играть за «ПСЖ» - это удовольствие. Я люблю биться за свою команду.  Наша цель завтра – сыграть в хороший футбол. Эта игра дома очень важна. Нам нужно быть решительными и забивать голы».

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Начало в 23.00 по московскому времени. Ответная пройдет 9 марта в Мадриде.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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