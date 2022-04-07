Киммих — о поражении от «Вильярреала»: «Еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1»
Киммих рассказал, почему «Бавария» проиграла «Вильярреалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поражении от «Вильярреала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).
«В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, и потом все вышло из-под контроля.
Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.
торая игра состоится 12 апреля в Мюнхене.
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