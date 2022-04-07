Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:13

«Волшебный вечер, как и в тот день против «ПСЖ». Бензема — о победе над «Челси»

Бензема прокомментировал победу над «Челси»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Также он назвал гол, который ему больше понравился.

«Волшебный вечер, как и в тот день против «Пари Сен-Жермен» на «Бернабеу». Мы летели сюда за победой, хотели показать, что мы — «Реал». Все сложилось хорошо: мы хорошо играли с первой и до последней минуты.

Все три. Очень важные голы. Я рад, что забил третий, так как в первом тайме мы один пропустили. Думал о таком шансе — забивать очень важно. В итоге мне это удалось, чему я очень рад", — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034653--chelsea-vs-real-madrid/
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лыжи без русских — это катастрофа». В Финляндии призвали не шантажировать Большунова
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Это один из худших первых таймов в нашем исполнении». Тухель — о поражении от «Реала»
Анчелотти: «Реал» продемонстрировал хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен"
Киммих — о поражении от «Вильярреала»: «Еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1»
Макманаман объяснил, за счет чего «Реал» переиграл «Челси»
Ло Сельсо уверен, что «Вильярреал» мог забить больше в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»
Фердинанд считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Киммих — о поражении от «Вильярреала»: «Еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1»

Анчелотти: «Реал» продемонстрировал хорошую организацию игры, а Бензема был великолепен"
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости