Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Также он назвал гол, который ему больше понравился.

«Волшебный вечер, как и в тот день против «Пари Сен-Жермен» на «Бернабеу». Мы летели сюда за победой, хотели показать, что мы — «Реал». Все сложилось хорошо: мы хорошо играли с первой и до последней минуты.

Все три. Очень важные голы. Я рад, что забил третий, так как в первом тайме мы один пропустили. Думал о таком шансе — забивать очень важно. В итоге мне это удалось, чему я очень рад", — цитирует пресс-служба УЕФА Бензема.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.