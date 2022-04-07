Макманаман объяснил, за счет чего «Реал» переиграл «Челси»

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Иногда Лигу чемпионов выигрывают не сильнейшие команды, а та, что допустит меньше ошибок. «Реал» сегодня был бескомпромиссен и произвел сильное впечатление.

Не знаю, как это работает, но в матчах Лиги чемпионов знаменитые белые футболки просто оживают. «Реал» сегодня удивил меня своей игрой. «Челси» пыхтел-пыхтел во втором тайме, но недоставало мастерства. Лукаку должен забивать своими ударами головой", — цитирует пресс-служба УЕФА Макманамана.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.