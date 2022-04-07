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Сегодня, 01:03

Макманаман объяснил, за счет чего «Реал» переиграл «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман прокомментировал победу мадридской команды над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Иногда Лигу чемпионов выигрывают не сильнейшие команды, а та, что допустит меньше ошибок. «Реал» сегодня был бескомпромиссен и произвел сильное впечатление.

Не знаю, как это работает, но в матчах Лиги чемпионов знаменитые белые футболки просто оживают. «Реал» сегодня удивил меня своей игрой. «Челси» пыхтел-пыхтел во втором тайме, но недоставало мастерства. Лукаку должен забивать своими ударами головой", — цитирует пресс-служба УЕФА Макманамана.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034653--chelsea-vs-real-madrid/
Стивен Макманаман
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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