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Карло Анчелотти: «Важно, что «Реал» занял первое место в группе, а жеребьевка меня не тревожит»

03:08
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в Лиге чемпионов.

«У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов, - цитирует специалиста сайт УЕФА. - Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, - будет серьезная борьба.

Наша команда - не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе. Йович отыграл хорошо, помог нам в атаке, а также в ведении игры.

Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей».

В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726--real-madrid-vs-inter/

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Евгений Петров все материалы автора

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