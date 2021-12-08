Карло Анчелотти: «Важно, что «Реал» занял первое место в группе, а жеребьевка меня не тревожит»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в Лиге чемпионов.
«У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов, - цитирует специалиста сайт УЕФА. - Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, - будет серьезная борьба.
Наша команда - не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе. Йович отыграл хорошо, помог нам в атаке, а также в ведении игры.
Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей».
В составе победителей отличились Тони Кроос и Марко Асенсио.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726--real-madrid-vs-inter/
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