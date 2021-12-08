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Пепе очень расстроен поражением от «Атлетико»

03:17

Защитник «Порту» Пепе после поражения от «Атлетико» (1:3) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команде не стоит опускать головы. «Драконы» опустились на третью строчку в группе и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.

«Я очень расстроен, ведь хотел, чтобы наши болельщики порадовались в такое непростое время для всех. Но нам не стоит опускать головы. Мы играли очень солидно и сосредоточено, пока не пропустили гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.

Порту — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032682--porto-vs-atletico/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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