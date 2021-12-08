Пепе очень расстроен поражением от «Атлетико»

Защитник «Порту» Пепе после поражения от «Атлетико» (1:3) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что команде не стоит опускать головы. «Драконы» опустились на третью строчку в группе и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.

«Я очень расстроен, ведь хотел, чтобы наши болельщики порадовались в такое непростое время для всех. Но нам не стоит опускать головы. Мы играли очень солидно и сосредоточено, пока не пропустили гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.