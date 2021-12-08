Модрич признался, что не чувствует себя на 36 лет

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после победы над «Интером» (2:0) в Лиге чемпионов отметил, что возраст ему не мешает. В сентябре хорвату исполнилось 36 лет.

«Я вправду доволен игрой и достигнутым результатом, так как мы хотели финишировать первыми в группе и избежать встречи с более сильными соперниками. Хотя после прохода дальше все равно необходимо побеждать в каждой игре, если хочешь завоевать трофей.

Чувствую себя хорошо, оглядываться на свой возраст даже не думаю и просто сосредотачиваюсь на том, что делаю на поле. Чем дальше, тем возраст все меньше становится проблемой — игроки способны продлить свою карьеру. Чувствую так, будто мне нет еще и тридцати", — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.