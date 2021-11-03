Итальянский журналист: «У «Зенита» есть амбиции, но его уровень — команда из зоны вылета в серии А»
Итальянский журналист Марио Сконцерти в колонке Corriere della Sera подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» (4:2), а также оценил уровень игры российской команды.
«Ювентус» совсем иначе смотреть в Лиги чемпионов, чем в чемпионате. Или серия стала настолько сильнее, или это вопрос концентрации и настроя. В любом случае, такой разный уровень игры в разных турнирах вызывает вопросы.
У «Зенита» есть европейские амбиции, но его уровень — команда из зоны вылета в серии А», — приводит отрывки из статьи Сконцерти Juventus News 24.
После четырех туров «Ювентус» возглавляет таблицу квартета H (12 очков). Места со второго по четвертое занимают «Челси» (9), «Зенит» (3) и «Мальме» (0).
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