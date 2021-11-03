«Этот позор закончится, когда появится профессиональный подход!» Лоза — о поражении «Зенита»
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
«Все, что я сказал, — все сбылось, — сказал Лоза «СЭ». — «Зенит», который обыгрывает «Спартак» 7:1, это не та команда, которая проигрывает «Ювентусу». «Спартак» во многом был прощен. Один случайный гол, а «Зенит» их несколько раз простил. Вы совершенно спокойно можете увидеть уровень нашего футбола. Что такое профессиональный футболист? Это наличие качеств! Например, отдать пас. «Зенит» не мог отдать решающий последний пас. Не было ни одного случая, чтобы наш любительский футболист обыграл профессионала один в один. Позор закончится, когда у нас появится профессиональный подход к футболу. Все начинается с детского спорта. Когда вся система заработает».
«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю