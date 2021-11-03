Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Все, что я сказал, — все сбылось, — сказал Лоза «СЭ». — «Зенит», который обыгрывает «Спартак» 7:1, это не та команда, которая проигрывает «Ювентусу». «Спартак» во многом был прощен. Один случайный гол, а «Зенит» их несколько раз простил. Вы совершенно спокойно можете увидеть уровень нашего футбола. Что такое профессиональный футболист? Это наличие качеств! Например, отдать пас. «Зенит» не мог отдать решающий последний пас. Не было ни одного случая, чтобы наш любительский футболист обыграл профессионала один в один. Позор закончится, когда у нас появится профессиональный подход к футболу. Все начинается с детского спорта. Когда вся система заработает».

«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.