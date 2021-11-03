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«Этот позор закончится, когда появится профессиональный подход!» Лоза — о поражении «Зенита»

Музыкант Лоза жестко высказался о поражении «Зенита» от «Ювентуса» в ЛЧ
15:25
Юрий Лоза. Фото Instagram
Юрий Лоза. Фото Instagram
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Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса» (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Все, что я сказал, — все сбылось, — сказал Лоза «СЭ». — «Зенит», который обыгрывает «Спартак» 7:1, это не та команда, которая проигрывает «Ювентусу». «Спартак» во многом был прощен. Один случайный гол, а «Зенит» их несколько раз простил. Вы совершенно спокойно можете увидеть уровень нашего футбола. Что такое профессиональный футболист? Это наличие качеств! Например, отдать пас. «Зенит» не мог отдать решающий последний пас. Не было ни одного случая, чтобы наш любительский футболист обыграл профессионала один в один. Позор закончится, когда у нас появится профессиональный подход к футболу. Все начинается с детского спорта. Когда вся система заработает».

«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» (12 баллов) располагается на первой строчке.

Ювентус — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры