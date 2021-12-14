«Это будет непростая задача». Нойер высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда встретится с «Зальцбургом».

«Мы хорошо знаем «Зальцбург», мы уже играли с ними в Лиге чемпионов. Это будет непростая задача, но мы должны быть уверены в себе. Мы хотим выйти с поля победителями.

«Зальцбург» заслуженно прошел в плей-офф Лиги чемпионов, они уже хорошо выступили в матчах с серьезными противниками. Мы знаем, что «Зальцбург» демонстрирует хороший футбол. Знаем, что являемся фаворитами противостояния, но не недооцениваем соперников», — приводит слова Нойера Twitter Bayern & Germany.

Manuel Neuer: "We know Salzburg well, we've already played in the Champions League there. It's not an easy task, but we should have the confidence and want to come off the pitch as winners in both games." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 13, 2021

Первый матч состоится 16 февраля 2022 года, ответная встреча — 8 марта.