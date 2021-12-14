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«Это будет непростая задача». Нойер высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

14 декабря, 23:42
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда встретится с «Зальцбургом».

«Мы хорошо знаем «Зальцбург», мы уже играли с ними в Лиге чемпионов. Это будет непростая задача, но мы должны быть уверены в себе. Мы хотим выйти с поля победителями.

«Зальцбург» заслуженно прошел в плей-офф Лиги чемпионов, они уже хорошо выступили в матчах с серьезными противниками. Мы знаем, что «Зальцбург» демонстрирует хороший футбол. Знаем, что являемся фаворитами противостояния, но не недооцениваем соперников», — приводит слова Нойера Twitter Bayern & Germany.

Первый матч состоится 16 февраля 2022 года, ответная встреча — 8 марта.

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Екатерина Савостина все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей