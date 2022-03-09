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Индзаги разочарован вылетом из Лиги чемпионов, несмотря на победу над «Ливерпулем»

Главный тренер «Интера» Индзаги разочарован вылетом из Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
8 марта. «Ливерпуль» — «Интер» — 0:1. Симоне Индзаги.
Фото AFP

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что разочарован. В следущую стадию вышла английская команда.

«Мы разочарованы. На протяжении двух встреч наблюдался баланс, но решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Интер
Голы
Мартинес, 61 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66) Джонс (Кейта, 65) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 83)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) де Врей (Д`Амброзио, 46) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 83) Видаль Брозович (Гальярдини, 75) Санчес Мартинес (Корреа, 76) Перишич
Предупреждения
Диогу Жота 40’, Робертсон 47’, Мане 71’  -  Санчес 45+4’, Видаль 45+6’, Бастони 85’, Гальярдини 90+4’
Удаления
Санчес 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033904--liverpool-vs-inter/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Симоне Индзаги
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