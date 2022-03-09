Индзаги разочарован вылетом из Лиги чемпионов, несмотря на победу над «Ливерпулем»
Главный тренер «Интера» Индзаги разочарован вылетом из Лиги чемпионов
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что разочарован. В следущую стадию вышла английская команда.
«Мы разочарованы. На протяжении двух встреч наблюдался баланс, но решающими в итоге стали два мяча в заключительной 15-минутке первого матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.
В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.
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