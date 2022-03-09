Главный тренер «Зальцбурга» о разгроме от «Баварии»: «Очень-очень тяжелый вечер для моих ребят»

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле коротко подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии (1:7).

«Очень-очень тяжелый вечер для моих ребят. Но другие команды тоже терпели разгромные поражения на этом стадионе. Против такого топового соперника нужно показывать свой максимум, чего мы сделать не смогли.

Конечно, мне больно от такого результата. Но нужно во всем искать позитив. Мы стали самой молодой командой, которая пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов. Этого у нас не отнять», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Первая встреча между командами завершилась вничью — 1:1. Соперник «Баварии» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.