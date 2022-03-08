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Сегодня, 03:15

Симоне Индзаги: «Важно и необходимо забить гол «Ливерпулю» в первом тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги перед отметным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что его игроки очень мотивированы.

«Завтра будет трудная игра, но мы очень мотивированы. Важно и необходимо забить гол в первом тайме. Мы знаем, что это будет очень сложный матч.

«Интер» не играл на этой стадии турнира уже много лет, и мы знали, что сыграем с топовой командой после того, как заняли второе место в группе. Мы сделали все возможное в первом матче и сделаем то же самое завтра", — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Интер» состоится во вторник, 8 марта, на «Энфилде». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033904--liverpool-vs-inter/
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Симоне Индзаги
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