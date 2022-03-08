Нагельсманн назвал особенным ответный матч против «Зальцбурга»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» отметил, что эта игра будет особенной.

«Это особенный матч, и мы возлагаем на себя большие надежды. Надеюсь, что мы покажем хорошую игру. Уверен, что каждый игрок знает, насколько важен этот матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Матч «Бавария» — «Зальцбург» состоится во вторник, 8 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.