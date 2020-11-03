Игроки киевского «Динамо» сдали отрицательные тесты на COVID-19. Матч с «Барселоной» состоится
3 ноября 2020, 23:01
Игроки и представители делегации киевского «Динамо» сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, матч команды с «Барселоной» в Лиге чемпионов не будет перенесен.
Ранее сообщалось, что матч может быть отложен из-за положительных тестов на COVID-19 в украинской команде. Такой вариант был возможен, если бы у кого-то из игроков зафиксировали коронавирус уже в Барселоне.
Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/usi_chleni_delegatsii_dinamo_u_barseloni_otrimali_negativni_testi_na_covid19/
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