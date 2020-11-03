Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Игроки киевского «Динамо» сдали отрицательные тесты на COVID-19. Матч с «Барселоной» состоится

3 ноября 2020, 23:01
Теги:

Игроки и представители делегации киевского «Динамо» сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, матч команды с «Барселоной» в Лиге чемпионов не будет перенесен.

Ранее сообщалось, что матч может быть отложен из-за положительных тестов на COVID-19 в украинской команде. Такой вариант был возможен, если бы у кого-то из игроков зафиксировали коронавирус уже в Барселоне.

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/usi_chleni_delegatsii_dinamo_u_barseloni_otrimali_negativni_testi_na_covid19/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21254
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир