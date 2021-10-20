Ибрагимович назвал матч с «Порту» худшим для «Милана» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
07:35
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от «Порту» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Это был наш худший матч за три тура. Мы должны учиться на таких поражениях и становиться сильнее. Мы должны сохранять веру в свои силы, ведь впереди еще три игры», — цитирует официальный сайт УЕФА Ибрагимовича.
«Милан» занимает последнее место в группе B, команда не набрала ни одного очка в трех матчах. «Порту» идет на третьем месте с 4 очками в 3 играх.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032667--porto-vs-milan/
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