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Пиоли раскритиковал «Милан» за игру в матче с «Порту»

Главный тренер «Милана» Пиоли раскритиковал команду за поражение от «Порту» в Лиге чемпионов
07:25
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли раскритиковал свою команду за поражение от «Порту» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Это явно не лучший матч в нашем исполнении. На таком высоком уровне нужно хорошо читать игру. «Порту» был лучше нас. Мы все еще боремся за выход из группы, но будет очень тяжело», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пиоли.

«Милан» занимает последнее место в группе B, команда не набрала ни одного очка в трех матчах. «Порту» идет на третьем месте с 4 очками в 3 играх.

Порту — Милан

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Иван Торопцев все материалы автора

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