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«Порту» забил самый быстрый гол в плей-офф Лиги чемпионов за 8 лет

17 февраля 2021, 23:50
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Гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в ворота «Ювентуса» на второй минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов стал самым быстрым в плей-офф еврокубка за 8 лет, сообщает Opta.

Тареми отправил мяч в ворота «Ювентуса» через 63 секунды после начала матча. Никто не забивал такой быстрый гол в плей-офф Лиги чемпионов с 2013 года. Тогда, 2 апреля защитник «Баварии» Давид Алаба отправил мяч в сетку ворот «Ювентуса» в первом матче четвертьфинала ЛЧ через 24 секунды после начала игры.

Мяч Тареми в ворота «Ювентуса» стал первым для иранца в нынешнем сезоне ЛЧ.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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