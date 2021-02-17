«Порту» забил самый быстрый гол в плей-офф Лиги чемпионов за 8 лет
Гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в ворота «Ювентуса» на второй минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов стал самым быстрым в плей-офф еврокубка за 8 лет, сообщает Opta.
Тареми отправил мяч в ворота «Ювентуса» через 63 секунды после начала матча. Никто не забивал такой быстрый гол в плей-офф Лиги чемпионов с 2013 года. Тогда, 2 апреля защитник «Баварии» Давид Алаба отправил мяч в сетку ворот «Ювентуса» в первом матче четвертьфинала ЛЧ через 24 секунды после начала игры.
Мяч Тареми в ворота «Ювентуса» стал первым для иранца в нынешнем сезоне ЛЧ.
63 — Mehdi Taremi's goal for Porto after 63 seconds is the quickest scored in the Champions League knockout stages since David Alaba scored for Bayern Munich in the quarter-final against Juventus in April 2013 after 24 seconds. Opportunist.— OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю