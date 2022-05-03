Алаба вошел в заявку «Реала» на ответный матч против «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Давид Алаба имеет шанс сыграть в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Marca.

29-летний футболист вошел в заявку на эту встречу. Однако его участие в матче остается под вопросом, так как австриец пропустил последнюю тренировку мадридцев из-за повреждения.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая, на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 22.00 (мск).

Напомним, что первая встреча, которая прошла в Англии, закончилась победой «Сити» со счетом 4:3.